ويل أرنيت ينفصل عن حبيبته أريال فاندنبرغ
الخميس 25-06-2015 14:15
بعد علاقة قصيرة، انفصل الممثل الأميريكي Will Arnett عن حبيبته الممثلة وعارضة الأزياء Arielle Vandenberg.
وأكّد مصدر مقرّب من الممثل، البالغ من العمر 45 عاماً، والممثلة البالغة من العمر28 أنّهما ما زالا صديقين .
يشار إلى أنّ علاقةWill و Arielle بدأت منذ كانون الأول/ديسمبر، أي استمرّت فقط 6 أشهر.
يذكر أنّ حياة Will Arnett العاطفيّة تمرّ بحالة غير مستقرّة منذ انفصاله عن زوجته Amy Poehler عام 2014.
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