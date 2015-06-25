منى واصف: لا أملك "فيسبوك" وكفى تصريحات مفبركة

أكّدت الفنانة السورية منى واصف أنّها بعيدة كل البعد عن موقع "الفيسبوك" وأنّها أصلاً لا تُجيد استخدامه.

وقالت في تصريح لـ "سيدتي نت"، "تلقيّت العديد من الاتصالات حول التّصريح السياسي المفبرك الذي تمّ نشره على إحدى صفحات "الفيسبوك" التي تحمل اسمي، وأعود وأنفي هذا الموضوع، وأؤكد أن لا علاقة لي بكل ما يُكتب عبر "الفيسبوك"، ويكفي تصريحات مُفبركة.

وكانت إحدى الصّفحات المزوّرة نشرت تصريحاً مفبركاً على لسان واصف، ويتعلّق هذا التّصريح بدعم الثّورة في سوريا ضد نظام بشار الأسد، وقام العديد من الأشخاص بمشاركة هذا التصريح ونشره، ما أشار بلبلة كبيرة.

على الصعيد الفني، تطل واصف خلال شهر رمضان الحالي عبر مسلسل "بنت الشهبندر" تأليف هوزان عكو وإخراج سيف سبيعي بدور"أم راغب"، كذلك تطل عبر مسلسل البيئة الشامية "الغربال" بجزئه الثاني، من إخراج مروان بركات، عن نص سيف حامد.