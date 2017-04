وفاة الممثل ديك فان باتن عن 86 عاماً

توفّي الممثل Dick Van Patten عن عمر ناهز الـ86 عاماً، إثر مضاعفات ناتجة عن مرض السكّري في مستشفى Saint John في سانتا مونيكا .

وقد أكّد خبر وفاة Dick Van ، الذي بدأ مسيرته الفنيّة منذ أن كان طفلاً في عمر السابعة، مدير أعماله Daniel Bernstein.

ومن أشهر أعمال Dick Van Patten فيلم Eight Is Enough وThe Love Boat وThe New Dick Van Dyke Show و Happy Days و Arrested Development .

