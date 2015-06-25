"روتانا" تحتفل بالنجوم ومحمد عبده بـ"لوك" استثنائي

حضور الفنانين في رمضان لا يتوقف سواء عبر شاشات التلفزيون أو في الحفلات، فمن خلال حفل السحور الذي أقامته شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، اجتمع نجوم الفن وسط أجواء رمضانية. ولكن اللمة هذا العام كانت مختلفة. لقد اعتادت "روتانا" إقامة حفل السحور كل عام في قاعة أحد الفنادق. وكان يقتصر الحضور على النجوم ووسائل الإعلام. ولكن على غير العادة أقامته أمس في خيمة اليمامة الرمضانية في "سكي دبي" بحضور سالم الهندي مدير عام شركة "روتانا" للصوتيات وتركي شبانة مدير قنوات "روتانا" وفراس خشمان نائب رئيس "روتانا" ونخبة كبيرة من نجوم المجتمع. فقد وقف سالم الهندي، يستقبل المدعوين بنفسه على باب الخيمة، ويلتقط معهم الصور التذكارية، ومن النجوم الذين لبوا دعوة سحور روتانامحمد عبده، رابح صقر، حاتم العراقي، محمد كريم، ماجد المصري، أحمد كرارة، ديما الجندي، فايز السعيد، عبد الله بالخير، سامر المصري، فؤاد عبد الواحد، أسعد الزهراني، محمد هاشم، وليد الشامي، محمد المازن ليلى إسكندر، لاميتا فرنجية، وئام الدحماني، عمر عبد اللات والشاعر علي الخوار والملحن إبراهيم جمعه والإعلاميين باسم يوسف ناصر الجهوري والمخرجان بسام الترك وبلال زبارة وغيرهم الذين حضروا واحداً تلو الآخر وكأنهم على موعد محدد سوياً، وما جعل الحفل أكثر حميمية هي التحيات والسلامات الحارّة بين النجوم في لقاء اعتبروه استثنائياً، فهم لم يلتقوا ببعضهم البعض منذ فترة طويلة، ثم دارت النقاشات حول الانشغالات، وأسباب هذه القطيعة غير المقصودة، وحول رمضان والصيام والمسلسلات، وعندما التقيناهم على الطاولة المخصصة لهم لم تخل نقاشاتهم من الأصوات العالية والمزاح، والسبب هو الملحن إبراهيم جمعة، لأنه خفيف الظل ويحبه كل الفنانين وأتى الفنان محمد عبده في الساعات الأخيرة من الحفل وبـ"لوك" استثنائي نادراً ما يظهر به، في المناسبات الرسمية وهي الاستغناء عن الزي الخليجي واستبداله بملابس كاجوال. وما لفت الأنظار هو أن جميع الفنانين استقبلوه استقبالاً حارّاً حين وصوله إلى طاولتهم، وحرصوا جميعهم على التقاط الصور التذكارية معه.

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