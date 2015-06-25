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بالفيديو: جيرارد بيكيه يرقص ويغنّي لشكيرا

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الخميس 25-06-2015 15:59

يبدو أنّ نجم كرة القدم الشهير ولاعب فريق برشلونة Gerard Piqué تأثر كثيراً بمهنة زوجته، النجمة العالميّة Shakira.
واستغلّ النجم، البالغ من العمر 28 عاماً، وجوده على البحر كي يغني ويرقص لحبيبته، التي تكبره بـ10 أعوام Shakira.
ووقف Gerard أمام البحر وظلّ يغنّي بصوت عالٍ وبطريقة رومانسيّة لحبيبته.
واللافت أنّ النجمة اللبنانيّة الأصل لم تتمالك نفسها خلال تسجيل الفيديو له، وظلت تضحك بشكل هيستيري على تصرّفات حبيبها، الذي ظهر في الفيديو وهو يغنّي ويرقص بطريقة غير احترافيّة.
يذكر أنّ النجمة الكولومبيّة Shakira حصلت مؤخراًعلى 3 شهادات من كتاب غينيس للأرقام القياسيّة، لإنجازاتها المذهلة التي كسرت من خلالها الأرقام القياسيّة من الناحية الموسيقيّة والاجتماعية.

بالصورة: شاكيرا تملك أجمل عائلة

 

 

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