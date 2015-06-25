دراما ورومنسية جديد الصالات العربية

عازفان موسيقيان الأول مصاب بالفصام والثاني ستنقلب حياته رأساً على عقب. هذه هي مواضيع الفيلمين البارزين اللذين بدأ عرضهما في معظم الصالات العربية وإليكم لمحة عنهما.

Love & Mercy

فيلم درامي يجمع الممثلين Elizabeth Banks، John Cusack و Paul Dano ، مقتبس عن قصة حقيقية وهي قصة Brian Wilson عضو الفريق الموسيقي الشهير Beach Boys الذي عاش طفولته في ظروف معقدة حوّلته الى شخص مصاب بالفصام أو السكيزوفرينيا، ما جعله يخضع في الثمانينات للمراقبة والعلاج 24 ساعة على 24 من قبل الدكتور Eugene Landy.

Love & Mercy فيلم جيّد يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ولبنان.

Breathe In

يعود إنتاج هذا الفيلم الى العام 2013 وعرض لأول مرة في مهرجان Sundance السينمائي وهو الفيلم الثالث في مسيرة المخرج Drake Doremus ويشارك في بطولته Guy Pearce و Felicity Jones و Amy Ryan. مع اقتراب نهاية الصيف، يشعر أستاذ الموسيقى Keith Reynolds بحنين الى الأيام التي كان يعزف فيها في شوارع نيويورك، في الوقت الذي تزداد حماسة زوجته وابنته باقتراب دخول هذه الأخيرة الى الجامعة، فيجد Keith أن فسحة أمله هي في المشاركة كعضو فعّال في أوركسترا، ولكن حياته ستنقلب رأساً على عقب مع دخول تلميذة إنكليزية تدعى Sophie الى المنزل ضمن برنامج التبادل المدرسي ....

Breathe In فيلم درامي رومنسي يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين.