بواتنج: مراوغة ميسي؟ جعلتني أضحك على نفسي

أكد الألماني جيروم بواتنج مدافع بايرن ميونيخ أن مراوغة ميسي الشهيرة له والتي سجل بعدها الأرجنتيني هدفه الثاني في الفريق البافاري لم تؤثر عليه تماما.

وسجل ميسي هدفا رائعا في شباك بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا بعد أن راوغ بواتنج بشكل رائع سقط الأخير بعدها على الأرض.

وقال بواتنج لشبكة ESPN "هذا لم يؤثر علي تماما، كنت أضحك على نفسي في الحقيقة.. عندما تسقط على الأرض في موقف وأحدهم يسجل هذا أمر طبيعي".

وأضاف "بالنسبة لي ميسي أفضل لاعب في العالم، هذه هي كرة القدم أحيانا تظهر بشكل سيء وأنا مدافع هذا لم يقتلني".

وأردف "هذه الأشياء تحدث.. تحدث لي وتحدث للاعبين الأخرين لا أهتم لشأنها".