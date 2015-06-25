تنس – هل نشاهد فيدرير وموراي في نهائي ويمبلدون 2015؟

لم يتبق سوى أيام معدودة على بداية بطولة ويمبلدون ثالث بطولات الجراند سلام والتي تقام على الأراضي العشبية وسط استعدادات نجوم التنس على أمل الفوز باللقب.

وسيدخل نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا البطولة ليدافع عن لقبه بعدما انتصر على السويسري روجر فيدرير في مباراة ملحمية من خمس مجموعات.

فيدرير مرشح قوي

ولكن الاستعدادات لبطولة ويمبلدون طرحت اسمين كأبرز المرشحين إلى الفوز بلقب البطولة وهما فيدرير والبريطاني آندي موراي.

تمكن فيدرير من الفوز بلقب بطولة هاله الألمانية للمرة الثامنة في تاريخه وهو أكثر لاعب يحصد لقب هذه البطولة منذ إنشائها.

كما يحمل فيدرير في خزائنه 7 ألقاب من بطولة ويمبلدون وهو ما يجعله مرشح دائما للفوز باللقب.

ويعطي تأهل فيدرير إلى نهائي ويمبلدون 2014 الدافع للعودة والفوز باللقب الثامن في البطولة خاصة وأنه نجح في الفوز بها في عام 2012 على حساب موراي.

موراي قريب من اللقب

البريطاني موراي يتألق هذا الموسم بشدة إذ بلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة بالإضافة إلى تأهله لنصف نهائي رولان جاروس.

ويبدو أن موراي مصمما على حصد لقب بالجراند سلام هذا الموسم لتتويج جهوده الكبيرة التي يقدمها حتى الآن في 2015.

وتوج موراي بلقب بطولة كوينز العشبية من فئة 500 نقطة التي تقام في لندن استعدادا لويمبلدون وهي المرة الرابعة التي يتوج فيها باللقب.

ويحلم موراي بالفوز باللقب الثاني في ويمبلدون بعد أن خسر النهائي في بطولة عام 2012 أمام فيدرير قبل أن يحصد اللقب في عام 2013.

فهل نشاهد أداء قويا من فيدرير وموراي وتساهم القرعة في تواجههما بنهائي ويمبلدون 2015 أم أن ديوكوفيتش سيحافظ على لقبه؟