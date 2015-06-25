صيحة خزائن المطبخ المبنية

تعنى ربة المنزل بالاهتمام بتفاصيل منزلها كافة؛ بدءاً بالحديقة وصولاً إلى الغرف، إلا أن الجزء الذي يأخذ عناية خاصة في اختيار ما يريح العين والنفس ويلبّي كل احتياجاتها هو المطبخ، لأنَّها تقضي معظم وقتها فيه. وهو يعدُّ من المساحات المكلفة في المنزل، نظراً إلى ارتفاع أسعار خزائنه، سواء الجاهزة أو المصممة المبتكرة، وإلى عرضة الأخيرة لعوامل تؤدي إلى تلفها السريع من حرارة ومواد مؤثرة أخرى تتطلب تغييرها بشكل مستمر. لذلك، أصبحت فكرة المطابخ المبنية منتشرة لمتانتها وديمومتها وتحمّلها الظروف والعوامل المختلفة.

مهندسة الديكور وعد باجنيد، تطلع قارئات "سيدتي نت" على الطرق الصحيحة لتنفيذ هذا المقترح.

نصائح قبل تنفيذ خزائن المطبخ المبنية

- مراعاة مساحة المطبخ لمعرفة ما إذا كانت تتيح تطبيق هذه الفكرة أم لا؟

- دراسة فراغ المطبخ بطريقة صحيحة ومناسبة.

- مراعاة أماكن السباكة ليتم البناء على أساسها.

أنواع الخزائن المبنية ومميزاتها:

خزائن مبنية بالجبس المقوى أو بإضافة مواد تقوية:

- اقتصادية وعملية، وسهلة التشكيل.

- إمكانية التحكم بالسمك المطلوب، بحسب وظيفة التخزين.

- سهلة التجديد والإزالة، ولا تسبب الفوضى العارمة كالمطابخ المبنية بالحجر والطوب.

خزائن الطوب أو الحجر:

- تعيش لفترة أطول مقارنة بالخزائن الجبسية لأنها ثابتة وصلبة.

عيوبها:

- غير اقتصادية بسبب سعر تكلفة مواد البناء ومتطلباتها.

- تأخذ مساحات من الفراغ بسبب سمكها الثابت من 15 إلى 20 سنتيمتراً.

- صعبة التشكيل في التصميم.

- تغييرها وتجديدها يحدث فوضى عارمة في حال إزالتها، كما أضراراً في أماكن السباكة.

خزائن الخشب وملحقاته (الخشب المضغوط والأبلكاشات):

مميزاتها:

- اقتصادية وغير اقتصادية في آن، فهي اقتصادية إذا استخدم الخشب المضغوط، رغم أنّه لا يعمر كثيراً، لضغط الحرارة والرطوبة.

- إن كان نوع الخشب المستخدم في الخزائن ذا مواصفات عالية، من مقاومة الرطوبة والحرارة، قد يكون غير اقتصادي نظراً للسعر المرتفع للخشب.

- المواد المرتبطة بقصه وتشكيله ونحته مكلفة وقد تأخذ وقتاً طويلاً في تصنيعها.

- سهلة التشكيل.

- ألوانها الطبيعية تمنح إحساساً بالدفء والفخامة.



خزائن الحديد:

- تتحمل الضغط العالي.

- لا تصدأ وعملية وسهلة التنظيف.

- سهلة في تركيبها وفكها.

- غير اقتصادية نظراً إلى سعر تكلفتها العالي وتحتاج لمصانع متخصصة، وهي مناسبة للمطابخ التي تتطلب خزائن عملية تتحمل الضغط القوي عليها.

توضح باجنيد، في هذا الإطار أن "المطابخ المبنية تأتي وفق أشكال عدة، إما على هيئة رفوف جبسية، أو خزائن مبنية داخل عمق في الجدار، علماً أن أبوابها مشغولة من الزجاج والخشب أو "الألومينيوم"، وإما تسحب أو تفتح أو ترفع لأعلى حسب المواصفات المطلوبة من سيدة المنزل"، مضيقةً أن "الأبواب الزجاج تناسب أكثر المطابخ ذات التصاميم "المودرن"، أما الخشبية فتناسب المطابخ الكلاسيكية نتيجة للدفء الذي تعطيه"، وتخلص قائلةً: "إذا كانت سيدة المطبخ ممّن يحبون التغيير، فأنصحها بعدم تنفيذ هذه الفكرة".

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