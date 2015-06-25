ضبط 110 كيلو لحوم مستوردة قبل بيعها على أنها لحوم بلدية بطنطا

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط 110 كيلو لحوم مجمدة مستوردة داخل محل جزارة بقرية خرسيت مركز طنطا قبل بيعها للجمهور على أنها لحوم بلدية طازجة.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة مباحث التموين بالغربية، تفيد قيام إبراهيم.ح.ا- 57سنة صاحب محل جزارة الملك الصالح بقرية خرسيت - مركز طنطا - مقيم بمنطقة كفر القرشى - ثان طنطا بجلب كميات كبيرة من اللحوم المستوردة المجمده وتقطيعها وعرضها للبيع على أنها لحوم بلدية مستغلاً فارق السعر وتحقيق أرباح طائله دون وجه حق.

وتم تشكيل حملة من ضباط الإدارة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري الأطباء بالغربية وتم ضبط ( 110 كيلوجرام) لحوم مجمدة تباع على أنها لحوم لماشيه بلدية، وبفحصها بمعرفة الأطباء البيطريين قدموا تقريرًا يفيد بأن اللحوم لا توجد عليها أختام للمجازر الحكومية ولايوجد عليها علامات الفساد وصالحة للاستهلاك الآدامى.

واعترف المتهم بملكيته للمضبوطات بقصد البيع، وتحرر المحضر 6107 جنح قسم أول طنطا قام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.