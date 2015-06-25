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"أورام أسوان" يطلق حملة علاج بالمجان لغير القادرين بعنوان "رمضان كريم"

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"أورام أسوان" يطلق حملة علاج بالمجان لغير القادرين بعنوان "رمضان كريم" "أورام أسوان" يطلق حملة علاج بالمجان لغير القادرين بعنوان "رمضان كريم"
أطلق مركز أورام أسوان، بالتعاون مع جمعية أصدقاء معهد أورام أسوان، حملة لتبنى الحالات المرضية من غير القادرين داخل المركز للعلاج بالمجان، تحت مسمى "رمضان كريم".

وأكد الدكتور حازم الفيل، مدير مركز أورام أسوان، أن الحملة بدأت من أول شهر رمضان، تحت مسمى "رمضان كريم"، وتتبنى الحالات المرضية من غير القادرين على تحمل مصاريف "الفحوصات والعمليات" لإجرائها بالمجان داخل المركز، وتستمر طوال شهر رمضان الكريم.

وأضاف "الدكتور الفيل" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك أعداد من غير القادرين تم حصرها، ومن المنتظر إجراء العمليات لها يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بعد مراجعة الفحوصات والتقارير الطبية اللازمة للمرضى، وحضور استشاريين فى الأورام من جامعة القاهرة لعمل هذه العمليات.
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