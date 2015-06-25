جامعة دمنهور تنهى انتداب أستاذ بكلية التربية لاتهامة بتسريب الامتحانات

أعلنت جامعة دمنهور عن إنهاء ندب الدكتور ص،ع من كلية التربية وعدم تجديد ندبه نهائياً والتحقيق معه فيما ورد من اتهامات بحقة متعلقة بتسريب أسئلة الامتحانات، جاء ذلك رداً على ما أثير بوسائل الإعلام حول اتهام الأستاذ الجامعى المنتدب من جامعة" فاروس" بالإسكندرية إلى كلية التربية بجامعة دمنهور لتدريس بعض المواد الخاصة "بشعبة التعليم التجارى" بتسريب امتحانات المواد التى قام بتدريسها والتلاعب في النتائج من خلال أعمال الكنترول.

واكدت جامعة دمنهور فى بيان لها، اليوم الخميس، على تشكيل لجنة بمعرفة كلية التربية من أساتذة متخصصين لمراجعة كراسات إجابات الطلاب حتى يحصل كل طالب على حقه كاملاً ولا يضار أى طالب من جراء ذلك وسيتم الاعتداد بالدرجات التي تضعها هذه اللجنة للطلاب وليس الدرجات التى وضعها الدكتور المشار إليه.