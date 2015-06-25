موظفو "مياه السنبلاوين" يشتكون من سوء أماكن عاملهم المعرضة للانهيار

سادت حالة من الغضب بين الموظفين والعاملين داخل شركة مياه الشرب بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وذلك بسبب تجاهل المسئولين بالشركة من إعادة بناء مكاتبهم بمنطقة المعاهدة، وذلك بعد ظهور شروخ وتصدعات داخل الغرف التى يعملون به، مما يشكل خطر كبير على حياتهم.

وأشار الموظفين بان قطاع السنبلاوين من اكبر القطاعات بالمحافظة نظراً لانه يضم مركز ومدينة ميت غمر وأجا وتمى الأمديد والسنبلاوين، وعلى الرغم من ذالك يعاني من الإهمال، موضحين أنه تم رصد مبلغ مالى لإعادة بناء غرف الموظفين بعد أن قامت لجنة بمعاينة المبنى وأكدت وجود خطورة على الموظفين، نظرا لوجود سقف من ألواح الصاج ووجود وصلات كهربائية تعرضهم للخطر فى الشتاء، بالإضافة إلى قرب الغرف من الطريق السريع.

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