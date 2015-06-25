أخبار عاجلة

الجيش والداخلية «حبايب» في الدوري -
تعرف على أول ضحايا «إيناسيو» في الزمالك -
الزمالك ينهي الاتفاق مع إيناسيو.. ويوافق على وجود محلل أداء -
ممدوح عباس يكشف المخالفات المالية والإدارية لمرتضى منصور في الزمالك -
الشيخ رمضان عبدالمعز يستضيف هاني الحسيني الأول على العالم في قراءة القرآن -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني"نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية"..عادات وتقاليد الزواج في الهند -
ستاد مصر: تصريحات أشرف قاسم المدير الفنى لفريق الداخلية عقب مباراته مع طلائع الجيش -
الايواء الموقت بمستقبل السويس سكن دائم يحاصره الفقر والمرض والخوف -
السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

موظفو "مياه السنبلاوين" يشتكون من سوء أماكن عاملهم المعرضة للانهيار

Google+ Print
سادت حالة من الغضب بين الموظفين والعاملين داخل شركة مياه الشرب بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وذلك بسبب تجاهل المسئولين بالشركة من إعادة بناء مكاتبهم بمنطقة المعاهدة، وذلك بعد ظهور شروخ وتصدعات داخل الغرف التى يعملون به، مما يشكل خطر كبير على حياتهم.

وأشار الموظفين بان قطاع السنبلاوين من اكبر القطاعات بالمحافظة نظراً لانه يضم مركز ومدينة ميت غمر وأجا وتمى الأمديد والسنبلاوين، وعلى الرغم من ذالك يعاني من الإهمال، موضحين أنه تم رصد مبلغ مالى لإعادة بناء غرف الموظفين بعد أن قامت لجنة بمعاينة المبنى وأكدت وجود خطورة على الموظفين، نظرا لوجود سقف من ألواح الصاج ووجود وصلات كهربائية تعرضهم للخطر فى الشتاء، بالإضافة إلى قرب الغرف من الطريق السريع.
>اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365