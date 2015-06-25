7 أضرار لشرب مية الطرشى.. أهمها الإصابة بالبواسير والتهابات اللوزتين

يفضل الكثيرون شرب مياه الطرشى وخاصة "الأكيلة" الذين يتقنون فنون الطعام ويحبون تناول الأصناف"الحرشة"، ولكن لا يعى هؤلاء مدى الضرر الذى يخلفه تناول مياه الطرشى، حيث إنها تسبب الإصابة بالكثير من الأعراض الضارة والمرضية التى تصيب الجسم.

وحذر بشدة الدكتور كريم على أخصائى أمراض الباطنة والسكر من تناول مياه الطرشى وشربها كما يفعل الكثيرون، فهى عادة خاطئة بجانب الطعام لا تقل ضررًا عن عادة شرب المشروبات الغازية الضارة بجانب الطعام.

وأوضح "كريم" مجموعة من الأضرار المتوقعة لشرب مياه الطرشى منها:

>-البواسير أحد أهم الأعراض المرضية لشرب مياه الطرشى بكثرة

>-الإصابة بصعوبة فى التبرز وآلام وحرقة شديدة

>-التهابات اللوزتين وتأثير الشطة على حالتهما

>- الشعور بالحرقة بالأمعاء، والشعور بانبعاث الحرارة من داخلها

>-مياه الطرشى الحارة قد تسبب التهاب جلدى فى اليدين لمن لديهم بشرة حساسة، كما تعمل على إظهار حبوب الشباب بكثرة

>-آلام بالمعدة وحالة من الوجع بها فور الانتهاء من تناول الطعام

>-مياه الطرشى غير هاضمة بل تساعد على الإصابة بعسر فى الهضم والتخلص من فضلات الطعام

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