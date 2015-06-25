7 مخاطر لقلة شرب الماء بعد الإفطار أهمها ضرر الكليتين والبشرة

شرب كميات قليلة من المياه فى رمضان، سبب رئيسى للإصابة بالعديد من الأعراض المرضية، ونصحت الدكتورة نيفين رضا أخصائية الباطنة بضرورة الاهتمام بكمية المياه التى يتناولها الصائم منذ وقت الإفطار وحتى أذان الفجر، والتى تتحكم فى صحته وتنذر إما بتمتعه بصحة جيدة خلال رمضان أو على النقيض تنذره بمشكلات صحية خطيرة تهدد جسمه ويدفع ثمنها فور انتهائه.

وأشارت "نيفين" إلى ضرورة تناول ما لا يقل عن الـ8 أكواب من المياه موزعة بالتساوى على ساعات ما بين الإفطار ووجبة السحور، فلا يتناولها الصائم دفعة واحدة، وعليه أن يهتم بإبقاء فمه رطبا بالمياه على الدوام.