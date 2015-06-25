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7 مخاطر لقلة شرب الماء بعد الإفطار أهمها ضرر الكليتين والبشرة

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7 مخاطر لقلة شرب الماء بعد الإفطار أهمها ضرر الكليتين والبشرة 7 مخاطر لقلة شرب الماء بعد الإفطار أهمها ضرر الكليتين والبشرة
شرب كميات قليلة من المياه فى رمضان، سبب رئيسى للإصابة بالعديد من الأعراض المرضية، ونصحت الدكتورة نيفين رضا أخصائية الباطنة بضرورة الاهتمام بكمية المياه التى يتناولها الصائم منذ وقت الإفطار وحتى أذان الفجر، والتى تتحكم فى صحته وتنذر إما بتمتعه بصحة جيدة خلال رمضان أو على النقيض تنذره بمشكلات صحية خطيرة تهدد جسمه ويدفع ثمنها فور انتهائه.

وأشارت "نيفين" إلى ضرورة تناول ما لا يقل عن الـ8 أكواب من المياه موزعة بالتساوى على ساعات ما بين الإفطار ووجبة السحور، فلا يتناولها الصائم دفعة واحدة، وعليه أن يهتم بإبقاء فمه رطبا بالمياه على الدوام.


>-تراكم الأملاح فى الجسم مما قد يؤدى إلى الإضرار بالكليتين
>-جفاف البشرة بشكل تام وظهور التشققات الجلدية فى أنحاء الجسم كافة
>- جفاف الفم وانبعاث رائحة كريهة منه
>-ألم بالمعدة وصعوبة بهضم الطعام وصعوبة فى الاستفادة من عناصر الطعام والتمثيل الغذائى السليم للجسم
>-الضعف العام والناتج عن جفاف الجسم وقلة ترطيبه
>-زيادة آلام الجسم والخمول والكسل نتيجة قلة كمية المياه التى ترطبه
>-زيادة الوزن وقلة الحرق فالمياه سبب رئيسى فى التخلص من
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مصر 365

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