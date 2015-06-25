بالصور.. موظفو التموين بمنوف يجهزون “محشى”أثناء العمل .. ووكيل الوزارة: سنحقق فى الواقعة

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك صور لموظفات بإدارة تموين منوف أثناء قيامهن بإعداد “محشى” على مكاتبهن فى فترة العمل الرسمية، التقطت بواسطة أحد المواطنيين بعد رفضهن إنهاء إجراءات إستخراج بطاقة تموينية له.

ومن جانبه قال المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية إنه سيحقق فى صحة الصور المنشور على الفيس بوك وسيقوم على رأس لجنة تفتيش يوم السبت المقبل لبحث الواقعة ومحاسبة الموظفين والمسئولين .