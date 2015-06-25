أمن المنوفية يضبط 3 من تجار «الكيف» بالباجور

ألقت مباحث مركز شرطة الباجور، القبض على ثلاثة عاطلين بحوزتهم كميات من البانجو والحشيش قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة الباجور وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم للنيابة العامة.

تلقى مدير أمن المنوفية إخطارًا من مركز شرطة الباجور يفيد بضبط كل من أحمد ص. ح، 27 سنة عاطل، شريف ص، خ، 19 سنة عاطل ومحمود ع. م، 20 سنة عاطل، وبحوزتهم لفة بانجو كبيرة داخلها 27 لفافة صغيرة تحوي بداخلها نبات البانجو المخدر، وعدد 17 قطعة حشيش صغيرة، و فرد خرطوش وطلقتين خرطوش أحدهما فارغة، ومبلغ مالي وقدره 1940جنية، وعدد 2 هاتف محمول، ودراحجة نارية ماركة دايون.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النييابة العامة للتصرف.