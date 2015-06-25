3 قتلى و11 جريحا فى قصف على منطقتين سكنيتين فى بنغازى

قتل ثلاثة اشخاص واصيب 11 بجروح فى قصف مساء امس الاربعاء على منطقتين سكنيتين فى مدينة بنغازى الليبية التى تشهد معارك مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا ومجموعات مسلحة مناهضة لها.

واعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فى بنغازى (الف كلم شرق طرابلس) على صفحته فى موقع فيسبوك انه تلقى مساء الاربعاء جثتين واستقبل جريحا واحدا اثر قصف استهدف منطقتى الحدائق وبوهديمة فى جنوب المدينة.

كما اعلن مركز بنغازى الطبى على صفحته فى موقع فيسبوك ان "قذيفة هاون سقطت على كوبرى بوهديمة اسفرت عن سقوط 9 جرحى واستشهاد شخص واحد"، مشيرا الى ان بعض الجرحى وصلوا الى المركز وهم فى حالة حرجة.

ولم تتضح الجهة التى تقف وراء اعمال القصف فى هذه المدينة التى تشهد منذ اكثر من عام معارك دامية بين جماعات متشددة بينها جماعة انصار الشريعة القريبة من تنظيم القاعدة، والقوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا.

وقتل فى اعمال العنف فى بنغازى والتى تشمل المعارك والهجمات الانتحارية وتفجير السيارات المفخخة واعمال قصف يومية، اكثر من 1700 شخص منذ بداية 2014 بحسب منظمة "ليبيا بادى كاونت" غير الحكومية، وهو اعلى معدل قتلى مقارنة بباقى المدن الليبية.

وتشهد ليبيا صراعا على السلطة منذ اسقاط النظام السابق عام 2011 الذى تسبب بنزاع مسلح فى الصيف الماضى وبانقسام البلاد بين سلطتين، حكومة يعترف بها المجتمع الدولى فى الشرق، وحكومة مناوئة لها تدير العاصمة منذ اغسطس بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا".