طائرة بدون طيار من غزة تخترق الأراضى الإسرائيلية

تحطمت طائرة بدون طيار قادمة من غزة فى الاراضى الاسرائيلية قرب السياج الحدودى اليوم الخميس، واعلن الجيش الاسرائيلى انه رصد الطائرة بدون طيار فى المجال الجوى لغزة ونشر قوات فى المنطقة لاحتمال منعها من العبور الى الاراضى الاسرائيلية،بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية.

وتحطمت الطائرة من تلقاء نفسها قبل ان يتدخل الجيش الاسرائيلى وسقطت فى الجانب الاسرائيلى من الحدود . واستعاد جنود من سلاح المهندسين الطائرة لفحصها .

وقال مصدر عسكرى ان الطائرة بدون طيار صغيرة الحجم وان الجيش كان يرصدها منذ لحظة انطلاقها، واضاف المصدر ، الذى لم يتم ذكر اسمه ، ان طائرة من سلاح الجو الاسرائيلى انطلقت للتعامل مع الطائرة، ولم يتضح ما اذا كانت حماس هى التى اطلقت الطائرة بدون طيار كجزء من تجربة فشلت، وهذا الحادث هو المرة الاولى التى تخترق فيها طائرة بدون طيار من غزة المجال الجوى الاسرائيلى، يذكر انه خلال عملية الجرف الصامد ، تم اسقاط طائرة بدون طيار من غزة فوق اشدود بواسطة بطارية لمنظومة باتريوت .