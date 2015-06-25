أخبار عاجلة

الجيش والداخلية «حبايب» في الدوري -
تعرف على أول ضحايا «إيناسيو» في الزمالك -
الزمالك ينهي الاتفاق مع إيناسيو.. ويوافق على وجود محلل أداء -
ممدوح عباس يكشف المخالفات المالية والإدارية لمرتضى منصور في الزمالك -
الشيخ رمضان عبدالمعز يستضيف هاني الحسيني الأول على العالم في قراءة القرآن -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني"نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية"..عادات وتقاليد الزواج في الهند -
ستاد مصر: تصريحات أشرف قاسم المدير الفنى لفريق الداخلية عقب مباراته مع طلائع الجيش -
الايواء الموقت بمستقبل السويس سكن دائم يحاصره الفقر والمرض والخوف -
السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

طائرة بدون طيار من غزة تخترق الأراضى الإسرائيلية

Google+ Print
طائرة بدون طيار من غزة تخترق الأراضى الإسرائيلية طائرة بدون طيار من غزة تخترق الأراضى الإسرائيلية
تحطمت طائرة بدون طيار قادمة من غزة فى الاراضى الاسرائيلية قرب السياج الحدودى اليوم الخميس، واعلن الجيش الاسرائيلى انه رصد الطائرة بدون طيار فى المجال الجوى لغزة ونشر قوات فى المنطقة لاحتمال منعها من العبور الى الاراضى الاسرائيلية،بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية.

وتحطمت الطائرة من تلقاء نفسها قبل ان يتدخل الجيش الاسرائيلى وسقطت فى الجانب الاسرائيلى من الحدود . واستعاد جنود من سلاح المهندسين الطائرة لفحصها .

وقال مصدر عسكرى ان الطائرة بدون طيار صغيرة الحجم وان الجيش كان يرصدها منذ لحظة انطلاقها، واضاف المصدر ، الذى لم يتم ذكر اسمه ، ان طائرة من سلاح الجو الاسرائيلى انطلقت للتعامل مع الطائرة، ولم يتضح ما اذا كانت حماس هى التى اطلقت الطائرة بدون طيار كجزء من تجربة فشلت، وهذا الحادث هو المرة الاولى التى تخترق فيها طائرة بدون طيار من غزة المجال الجوى الاسرائيلى، يذكر انه خلال عملية الجرف الصامد ، تم اسقاط طائرة بدون طيار من غزة فوق اشدود بواسطة بطارية لمنظومة باتريوت .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365