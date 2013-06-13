يسرى حماد يهاجم «برهامى»: يناقض رأيه بعدم الخروج على الحاكم قبل الثورة

كتب : حازم الوكيل منذ 19 دقيقة

هاجم يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن السلفى، الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بسبب تصريحاته التى تدعو الرئيس محمد مرسى إلى التنحى والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة فى حال خروج 15 مليونا ضده فى 30 يونيو. وقال «حماد»: إن تصريحات «برهامى» تتناقض بشكل صريح مع موقفه قبل ثورة 25 يناير وإفتائه بعدم جواز الخروج على الشرعية.

ورفض «حماد»، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده حزب الوطن فى مقره بمنطقة زيزينيا فى الإسكندرية مساء أمس الأول الثلاثاء، دعوات التكفير التى انتشرت فى الفترة الأخيرة، مبدياً تخوفه من هذا النهج الذى يفرق بين المصريين، وشدد على ضرورة تجميع الكفاءات من كل فصيل؛ لأنه لا يوجد فريق مؤهل للعمل السياسى منفرداً فى مصر، على حد تعبيره.

وأعلن تأييد شرعية الرئيس محمد مرسى طبقاً للدستور والقانون، قائلا: إنه قادم عن طريق الصناديق، ولا بد أن يستكمل فترته الانتخابية، أربع سنوات، وشدد على رفض الحزب لمظاهرات 30 يونيو، معتبراً أنها وحملتى «تمرد» و«تجرد» تساعد على تدهور الاقتصاد.

واعتبر «حماد» أن إسقاط الرئيس محمد مرسى يعنى دخول مصر فى طريق مظلم وعودة حكم العسكر من جديد، على الرغم من رفض الثوار لذلك فى 25 يناير، مطالباً الجميع بالحفاظ على دماء المصريين كافة؛ لأن العنف لا يولد إلا العنف، ولا مفر من الاستقرار والهدوء.

وطالب القيادى السلفى القوى الوطنية بالتوحد من أجل البلد، وليس الخروج فى تظاهرات، مشددا على ضرورة اعتماد آلية الحوار فى التعامل بين الجميع، باعتبارها لغة العصر فى هذا الزمن، محملاً الرئاسة المسئولية الكاملة فى تجميع القوى السياسية والكفاءات.

وأضاف أن وعود «مرسى» خلال انتخابات الرئاسة كانت وعوداً للثورة وليست انتخابية فقط، مؤكداً ضرورة تعيين مستشارين جدد وإسناد ملفات حقيقية لهم، على أن يكون المعيار الوحيد فيها هو الكفاءة وليس المحاصصة الحزبية.

وطالب «حماد» بسرعة إجراء الانتخابات النيابية ومشاركة جميع الأطياف فى الحوار الوطنى من خلال مشروع قومى يجمع كل الطوائف، تحت شعار «مشاركة لا مغالبة»، وإصلاح منظومة الفساد وتغيير الحكومة.