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مفتى فلسطين يدين نشر رسوم كاريكاتورية هولندية مسيئة للرسول

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مفتى فلسطين يدين نشر رسوم كاريكاتورية هولندية مسيئة للرسول مفتى فلسطين يدين نشر رسوم كاريكاتورية هولندية مسيئة للرسول
أدان المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين ، عرض النائب الهولندى (المعادى للإسلام) جيرت فليدرز رسوماً كاريكاتورية للرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم) على شاشة التلفاز خلال فترة بث مخصصة للأحزاب السياسية فى هولندا ، زاعما أنه يدافع عن حرية التعبير أمام العنف.

واعتبر المفتى الفلسطينى - فى بيان له اليوم الخميس - هذا العمل عملاً "غير أخلاقى وغير حضارى ويتنافى مع حرية التعبير التى يدّعونها" ، كما أن هذه الإساءة تتنافى مع الشرائع والقوانين والأعراف الدولية ، مبيناً أن شخص الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم) أرفع من أن يساء إليه، مؤكداً أن جميع الأديان ترفض وتحرم المس بأماكن العبادة والرموز الدينية.

وأضاف أن الإساءة تدل على "حقد دفين لدى بعض الحاقدين على الإسلام والمسلمين" ، مطالباً بوضع حدٍ لهذه التصرفات المسيئة ، والتى تساعد فى زيادة الكراهية ، مطالباً الدول العربية والإسلامية بعدم السكوت عن هذه الممارسات التعسفية التى يقوم بها الحاقدون على الإسلام ونبيه الكريم.

كما طالب بوقف هذه الحملة على الرسول الكريم ، وضرورة الاعتذار للمسلمين عن هذه الأعمال المشينة ، منوهاً بأن الإسلام قدم أعظم نموذج للعيش بسلام بين جميع أمم العالم.

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مصر 365