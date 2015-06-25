مركز الملك سلمان: عودة 11 ألفا و 435 عالقا يمنيا لبلادهم

ارتفع عدد اليمنيين الذين أسهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فى إعادتهم الى بلادهم إلى أكثر من 11 ألف يمنى ، وذلك بتنسيق مع خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية بوزارة الدفاع.

وأوضح المتحدث الرسمى لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رأفت الصباغ, أن المركز أعاد مؤخرا مجموعة من العالقين اليمينين فى عدة بلدان, ليصبح العدد الإجمالى حتى الآن 11 ألفا و435 مواطنا يمنيا .

وأكد حرص المركز على إعادة بقية العالقين إلى بلادهم آمنين، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ضمن ما يقوم به المركز من أعمال إنسانية تجاه الأشقاء فى اليمن .

من ناحية اخرى بحث المستشار فى الديوان الملكى المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة اليوم مع الممثل الإقليمى لنشاطات الأمم المتحدة بالمملكة الدكتور آشوك نيجام المستجدات وآلية التطوير والإسراع فى إيصال المعونات للأخوة اليمنيين دون تمييز, ومناقشة الأعمال الإنسانية والإغاثية , فيما قدم المسؤول ما تم إنجازه وما والبرامج المقترحة لإيصال المعونات.

كما تطرق اللقاء للبرامج التى تنوى الأمم المتحدة تطبيقها فى اليمن بالشراكة الاستراتيجية مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وشدد الدكتور عبد الله الربيعة على التركيز على الأولويات التى يحتاجها الأشقاء فى اليمن بالأماكن الأكثر تضررا وذلك بناء على ما تحدده الحكومة اليمنية الشرعية .