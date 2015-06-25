طائرات التحالف تقصف مواقع للحوثيين بعدة محافظات يمنية

قصفت طائرات التحالف العربى ، مواقع تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) فى محافظات مأرب والجوف والضالع وشبوة.

وذكر موقع "المصدر أون لاين" الإخبارى أن طائرات التحالف قصفت آليات عسكرية فى مواقع يتمركز فيها الحوثيون بمحافظة مأرب شرقى اليمن خاصة منطقة "الجفينة" غرب المدينة ، وشوهدت ألسنة الدخان تتصاعد من أماكن القصف.

كما قصفت الطائرات مواقع عسكرية تابعة للجيش اليمنى والحوثيين فى مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف شمال اليمن وسط حركة نزوح كبيرة تشهدها المدينة.

واستهدفت الطائرات مخزنا سريا للصواريخ فى معسكر اللواء 115 مشاة فى مدينة الحزم والمجمع الحكومى لمحافظة الجوف ومنازل قيادات فى حزب المؤتمر الشعبى والحوثيين.

وفى محافظة الضالع (جنوب اليمن) ، استهدفت الطائرات مؤسسات حكومية يتمركز فيها الحوثيون ، ومدينة سكنية "تحت الإنشاء" وسط أنباء عن قيام الحوثيين بحشد مسلحين فى محاولة لاستعادة المحافظة من أيدى المقاومة التى طردتهم منها.

كما قصفت الطائرات مواقع وتجمعات ومخازن أسلحة لجماعة الحوثى بمدينة عتق فى محافظة شبوة جنوب اليمن وتم تدمير عدد من الآليات العسكرية.