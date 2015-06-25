أخبار عاجلة

الجيش والداخلية «حبايب» في الدوري -
تعرف على أول ضحايا «إيناسيو» في الزمالك -
الزمالك ينهي الاتفاق مع إيناسيو.. ويوافق على وجود محلل أداء -
ممدوح عباس يكشف المخالفات المالية والإدارية لمرتضى منصور في الزمالك -
الشيخ رمضان عبدالمعز يستضيف هاني الحسيني الأول على العالم في قراءة القرآن -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني"نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية"..عادات وتقاليد الزواج في الهند -
ستاد مصر: تصريحات أشرف قاسم المدير الفنى لفريق الداخلية عقب مباراته مع طلائع الجيش -
الايواء الموقت بمستقبل السويس سكن دائم يحاصره الفقر والمرض والخوف -
السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السلطات التونسية تقيل أربعة مسئولين أمنيين بسبب ضرب مفطرين فى رمضان

Google+ Print
السلطات التونسية تقيل أربعة مسئولين أمنيين بسبب ضرب مفطرين فى رمضان السلطات التونسية تقيل أربعة مسئولين أمنيين بسبب ضرب مفطرين فى رمضان
قالت وزارة الداخلية التونسية اليوم الخميس انها أقالت أربعة مسئولين أمنيين بعد اعتدائهم على شبان مفطرين فى شهر رمضان فى حادث أعاد الجدل حول حرية الاعتقاد فى تونس، وأظهر بث على فيسبوك رجل أمن بالزى المدنى يركل فتاة أمام مقهى للمفطرين فى مدينة المنستير السياحية.

ولا تفرض السلطات فى تونس على المقاهى والمطاعم الاغلاق فى نهار رمضان لكن اغلب المقاهى تغلق ولا تفتح ابوابها الا بعد الافطار.

ورغم ان دستور تونس الجديد اقر بشكل واضح حرية المعتقد الا ان الجدل حول دور الدين فى المجتمع لم يتوقف فى تونس بين المحافظين والليبراليين.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية محمد على العروى ان وزير الداخلية قرر اقالة مدير اقليم الامن فى المنستير بسبب تجاوزه السلطة الممنوحة له.

وأضاف إنه تم اعفاء ثلاثة مسؤولين اخرين بسبب تجاوزهم مسؤولياتهم ايضا فى حادث مشابه فى مدينة ضاحية المرسى الواقعة قرب العاصمة تونس.

وأثار ضرب شبان مفطرين جدلا واسعا حول حدود حرية الاعتقاد واحترام تطبيق الدستور الجديد للبلاد الذى حظى باشادة دولية واسعة لأنه أقر احترام حقوق الاقليات الدينية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين

رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة

عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة