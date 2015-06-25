السلطات التونسية تقيل أربعة مسئولين أمنيين بسبب ضرب مفطرين فى رمضان

قالت وزارة الداخلية التونسية اليوم الخميس انها أقالت أربعة مسئولين أمنيين بعد اعتدائهم على شبان مفطرين فى شهر رمضان فى حادث أعاد الجدل حول حرية الاعتقاد فى تونس، وأظهر فيديو بث على فيسبوك رجل أمن بالزى المدنى يركل فتاة أمام مقهى للمفطرين فى مدينة المنستير السياحية.

ولا تفرض السلطات فى تونس على المقاهى والمطاعم الاغلاق فى نهار رمضان لكن اغلب المقاهى تغلق ولا تفتح ابوابها الا بعد الافطار.

ورغم ان دستور تونس الجديد اقر بشكل واضح حرية المعتقد الا ان الجدل حول دور الدين فى المجتمع لم يتوقف فى تونس بين المحافظين والليبراليين.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية محمد على العروى ان وزير الداخلية قرر اقالة مدير اقليم الامن فى المنستير بسبب تجاوزه السلطة الممنوحة له.

وأضاف إنه تم اعفاء ثلاثة مسؤولين اخرين بسبب تجاوزهم مسؤولياتهم ايضا فى حادث مشابه فى مدينة ضاحية المرسى الواقعة قرب العاصمة تونس.

وأثار ضرب شبان مفطرين جدلا واسعا حول حدود حرية الاعتقاد واحترام تطبيق الدستور الجديد للبلاد الذى حظى باشادة دولية واسعة لأنه أقر احترام حقوق الاقليات الدينية.