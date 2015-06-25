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بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة والمنوفية لصيانة 16 مدرسة

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بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة والمنوفية لصيانة 16 مدرسة بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة والمنوفية لصيانة 16 مدرسة

صورة ارشيفية

وقعت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بروتوكول مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة يتم بمقتضاه قيام الجهاز بعمل صيانة لعدد 16 مدرسة بمختلف مدن وقرى المحافظة بقيمة اجمالية اربعة ملايين ومائة الف جنيه .

يأتى ذلك فى اطار اهتمام الدولة بالعمية التعليمية والتاكيد على ضرورة الارتقاء بها .

من جانبه أكد الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية على دور القوات المسلحة الداعم لكافة انشطة القطاعات الحكومية للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن ، وأضاف أن صيانة المدارس يعد تقديرا للدولة لاهمية التعليم ودوره الرائد فى قيادة الامة نحو مستقبل افضل .

واشار الى ان الارتقاء بالعملية التعليمية ضرورة يجب ان نتحمل مسئوليتها جميعا لان التعليم هو السبيل نحو رفع مستوى عطاء الفرد والوصول به الى كامل امكانياته كما انه داعم لقدرات أجيال المستقبل لمواجهة كافة ماسيواجه من تحديات ونحن على أرض المنوفية نعمل بجد فى متابعة صيانة المدارس وتجهيزها والنهوض بمستوى العملية التعليمية بوجه كامل .

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