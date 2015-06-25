أكثر من 47 قتيلا من”داعش” بهجمات وغارات في العراق

قتل خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 47 عنصرا تابعا لتنظيم”داعش” في ضربات جوية وأرضية من قبل قوات عراقية.

أعلن مسؤول إعلام الحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل سعيد مموزيني، الأربعاء 24 يونيو/حزيران، عن مقتل 21 مسلحا من التنظيم بقصف جوي في الجانب الغربي لمدينة سنجار.

وقال “الهجوم دمر 6 عجلات تابعة للتنظيم، فضلا عن إلحاق أضرار بأسلحتهم”.

وقامة خلية الصقور الاستخبارية باستهدفت تجمعا لتنظيم “داعش” بضربتين جويتين في منطقة عكاشات بمحافظة الأنبار ما أسفر عن مقتل 8 من عناصر التنظيم”.

وقال المصدر إن “الضربة الأولى أسفرت عن قتل 8 إرهابيين، أبرزهم شاكر حردان وأبو صهب الأنصاري المسؤول العسكري في عكاشات، وأبو أسامة السومري خبير المتفجرات ومعاونه أبو طلحة السوري”.