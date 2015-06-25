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18 لاعبا في قائمة الترجي لمواجهة الأهلي

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18 لاعبا في قائمة الترجي لمواجهة الأهلي 18 لاعبا في قائمة الترجي لمواجهة الأهلي

ضم جوزيه أنيجو المدير الفني للترجي التونسي 18 لاعبا في قائمة الفريق التي ستواجه الأهلي يوم الأحد المقبل في الكونفدرالية.

ويفتتح الترجي مبارياته بدور المجموعات في الكونفدرالية بمواجهة الأهلي على ملعب السويس.

وجاءت قائمة الترجي كما يلي:

حراسة المرمى : بن شريفية - سامي هلال

الدفاع: سامح الدربالي - محمد أمين النفزي - حاتم البيجاوي - محمد على اليعقوبي - العربي جابر

الوسط : حسين الراقد - معز عبود - وسيم النغموشي - هاريسون أفول - حسان الحرباوي - الشاذلي غراب - كروز - شمس الدين صامتي - إدريس المحيرصي

الهجوم : صامويل إيدوك - هيثم الجويني

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فيديو اليوم السابع