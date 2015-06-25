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انتقالات - دجلة يوافق على طلبات الإسماعيلي المالية في صفقة العش ولكن

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انتقالات - دجلة يوافق على طلبات الإسماعيلي المالية في صفقة العش ولكن انتقالات - دجلة يوافق على طلبات الإسماعيلي المالية في صفقة العش ولكن

وافق نادي وادي دجلة على المبلغ الذى حدده النادي الإسماعيلي للاستغناء عن لاعبه أحمد العش ولكنه رفض دخوله ضمن الصفقه التبادلية مع لاعبه طه عادل للدراويش.

وكان النادي الإسماعيلي قد حدد مبلغ مليون و200 ألف جنيه للاستغناء عن مدافعه أحمد العش وطلب في نفس الموافقة الحصول على خدمات مدافع وادي دجلة طه عادل.

ورد مسؤولو وادي دجلة بموافقتهم على دفع مليون و200 ألف للحصول على خدمات العش لكن بدون الاستغناء عن طه عادل.

وعلم FilGoal.com أن المسؤولين في الإسماعيلي يسعون للحصول على خدمات طه عادل ضمن الصفقة حتى لو اضطروا لتقليل المبلغ المدفوع في العش.

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