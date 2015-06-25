الاتحاد السكندري لـ في الجول ردا على الأهلي: الله يرحم صالح سليم

رد الاتحاد السكندري على بيان الأهلي فيما يخص المناوشات التي حدثت بين الناديين خلال الفترة الماضية.

الاتحاد السكندري أبرز بيانا منذ أيام يتهم فيه الأهلي بالقرصنة على لاعبيه إذ فاوض محمد حمدي زكي دون علم زعيم الثغر على حد الاتهام.

اليوم الأهلي رد عن طريق مديره التنفيذي محمود علام وقال إن على الاتحاد السكندري التحلي بلغة أرقى، وأن النادي لم يخطئ في صفقة محمد زكي ملمحا إلى أن اللاعب غير مرتبط في الصيف بزعيم الثغر.

كذلك قال الأهلي إنه ارسل يطلب مهند الصباغ من الاتحاد السكندري دون وصول أي رد من النادي الذي مرتبط بتوأمة مع الشياطين الحمر.

هذا ما فات. فماذا عن رد الاتحاد السكندري الآن؟

مغالطات

قال جاسر منير المدير التنفيذي للاتحاد السكندري لـFilGoal.com: "بيان الأهلي كله مغالطات".

وأوضح "الأهلي أرسل لنا يطلب مهند الصباغ. فقمنا بالرد وقلنا لن نبيع. ما العيب في ذلك؟".

وتابع "لكن الأهلي تفاوض مع اللاعب نفسه، والنتيجة أن مهند الصباغ الآن يطالبنا برفع راتبه من 300 ألف جنيه سنويا إلى 800 ألف جنيه".

وأردف "في قضية محمد حمدي زكي، كيف للأهلي ألا يأتي لنا أولا حتى ليخطرنا بنيته التحرك".

وفسر رأيه "الأهلي مرتبط بتوأمة مع الاتحاد السكندري. فلماذا لم يستشرنا أو يخطرنا بما ينتويه".

وأتم "الله يرحم صالح سليم".