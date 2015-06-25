ربة منزل تتهم قسم باب الشعرية بتلفيق قضية لنجلها وتعذيبه

اتهمت ربة منزل تدعى صبرية محمد حسن قسم باب الشعرية بتلفيق قضية لنجلها وتعذيبه دون وجه حق وأرسلت عدة بلاغات إلى النائب العام ووزارة الداخلية.

وقالت ربة المنزل لـ"اليوم السابع": بداية الواقعة، بعد أن قام حسين سمير ابنى المريض "بالسل" بالخروج إلى الشارع أسفل منزلنا، وأثناء مرور أمين شرطة يدعى "رضا ا" من قوة قسم باب الشعرية قام بإيقافه جبرا وتفتيشه ولم يجد معه شيئا فقام بفتح فمه عنوة وتجريد ملابسه بالشارع، وسأله عما أخفاه بداخله وأيضا لم يجد شيئا".

وتابعت الأم: "بعد ذلك قام أمين الشرطة باصطحاب ابنى بالعنف إلى قسم باب الشعرية وتحفظ عليه ووضعه فى الحجز بدون أى سبب، وعند ذهابى إلى القسم استجديت ضباط القسم لإخراج ابنى المريض بالسل وبعد فترة تم الإفراج عنه".

وأضافت الأم " قمت بعد ذلك بإرسال شكوى إلى نيابة باب الشعرية ضد التصرف غير القانونى، الذى ارتكبه أمين الشرطة، والذى تم إخباره بما قمت به ضده فقام بإبلاغ ضباط قسم باب الشعرية، وقاموا بالقبض على نجلى الثانى أحمد سمير عبد اللطيف دون وجه حق.

وذكرت الأم: "ذهبت إلى قسم باب الشعرية لأستعلم عن سبب القبض على ابنى، ولكن قابلت ردا عنيفا من ضباط القسم بالسب والقذف والشتائم البذيئة بسب الشكوى، التى تقدمت بها للنيابة ضد أمين الشرطة، وقام القسم بتلفيق قضية لابنى بانضمامه لتشكيل عصابى برغم أن ابنى لم يكن له أى سابقة جرائم، ولم يدخل قسم شرطة فى أى مخالفة قبل ذلك".

وأضافت الأم وهى تجهش فى البكاء: "قاموا بتلفيق قضية لابنى الذى يعولنا وهو سائق على تاكسى ومتزوج ولديه طفلة، ووالده مريض بالسكر ولا يستطيع العمل وابنى الكبير شقيقه مريض بالسل، وأنا سيدة عجوز لا أستطيع العمل".

وتابعت الأم: "بعد ذلك قامت النيابة بإخلاء سبيل ابنى بكفالة ألفي جنيه، وقمنا بدفعها ولكن القسم رفض خروج ابنى وقالى لى "ابنك مش هيخرج هيلبس قضية سرقة اصبرى يا ..."

وقالت الأم: "عند رؤية ابنى المحبوس تبين تعذيبه بالضرب وصعقه بالكهرباء، وحتى الآن ينزف دما من جسده وحسبى الله ونعم الوكيل".