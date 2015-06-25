ضبط متهمين وهارب من جناية قتل وكيلو بانجو بحوزة عاطلين فى بنى سويف وقنا

تمكنت مباحث مركز ناصر شمال بنى سويف برئاسة الرائد محمد الخولى من ضبط "أحمد. س" وشهرته البرش 25 سنة عاطل، وبحوزته كجم من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار، تحرر له المحضر رقم 2015/2157 إدارى مركز ناصر.

كما تمكنت مباحث مركز شرطة ببا برئاسة المقدم أحمد عبداللطيف من ضبط "إيهاب.ب" 26 سنة عاطل وبحوزته (500) قرص مخدر بقصد الاتجار، تحرر له المحضر رقم 2015/3950 إدارى مركز بنى سويف.

وتمكن ضباط فرع البحث الجنائى بنجع حمادى برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث من ضبط كمية من المواد المخدرة وفرد روسى بحوزة عاملين بدشنا.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم مدير أمن قنا إخطارا من العميد هشام خطاب مدير المباحث يفيد ورود معلومات عن قيام كل من "حسن ب س" 19 سنة عامل، و"مصطفى س ح" 20 سنة عامل وبحيازتهما كمية من المواد المخدرة فى طريقهما لترويجها على عملائهما، تم تشكيل فريق بحث ضم كلا من النقبين محمد حمد ومحمد حسن معاونا مباحث مركز نجع حمادى وتمكنا والقوة المرافقة من ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية كبيرة من نبات البانجو وفرد روسى محلى الصنع وعدد ثلاث طلقات حية. وجار تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.

وعلى جانب آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بفرع البحث الجنائة بنجع حمادى، برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس الفرع وضباط وحدات المباحث والفرع من ضبط سلاح ومتهم مطلوب فى جناية قتل.

أسفرت الحملة التى أِشرف عليها كل من اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا والعميد هشام خطاب مدير المباحث عن ضبط "نصر ح م م" 22 سنة عامل وبحوزته بندقية خرطوش وكمية من الطلقات الخرطوش الحية عيار 12 وخالد م ع" 19 عامل، وبحوزته 12 علبة كبيرة الحجم بداخلها ألعاب نارية و"محمد م ع" 38 سنة عامل والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1751 إدارى دشنا لسنة 2015 قتل، وجار تحرير المحضر اللازم وعرضه على النيابة العامة.

كما تم ضبط "محروس ع" 60 سنة مزارع وبحوزته فرد روسى محلى الصنع.