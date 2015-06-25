أخبار عاجلة

الجيش والداخلية «حبايب» في الدوري -
تعرف على أول ضحايا «إيناسيو» في الزمالك -
الزمالك ينهي الاتفاق مع إيناسيو.. ويوافق على وجود محلل أداء -
ممدوح عباس يكشف المخالفات المالية والإدارية لمرتضى منصور في الزمالك -
الشيخ رمضان عبدالمعز يستضيف هاني الحسيني الأول على العالم في قراءة القرآن -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني"نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية"..عادات وتقاليد الزواج في الهند -
ستاد مصر: تصريحات أشرف قاسم المدير الفنى لفريق الداخلية عقب مباراته مع طلائع الجيش -
الايواء الموقت بمستقبل السويس سكن دائم يحاصره الفقر والمرض والخوف -
السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

رفض تظلم سيدة الأعمال وفاء أبو الخير وآخر من التصرف فى أموالهما

Google+ Print
رفض تظلم سيدة الأعمال وفاء أبو الخير وآخر من التصرف فى أموالهما رفض تظلم سيدة الأعمال وفاء أبو الخير وآخر من التصرف فى أموالهما
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة العباسية، رفض التظلم المقدم من سيدة الأعمال وفاء أبو الخير بيومى أحمد، وأحمد محمد عوض الله، على القرار الصادر من النيابة العامة، بمنعهما من التصرف فى أموالهما السائلة والمنقولة والعقارية، والسندات، والأسهم، والصكوك فى البنوك، والشركات وغيرها، على خلفية اتهامهما بالاستيلاء على 185 من أموال البنوك.

كان المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، أحال وفاء أبو الخير، إلى المحاكمة الجنائية، فى اتهامها بالنصب وغسيل الأموال والاستيلاء على 185 مليون جنيه من البنوك.

يشار إلى أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ألقت القبض على وفاء بتهمة الاستيلاء على أموال البنوك وغسيل الأموال، بعد ورود معلومات للواء نجاح فوزى، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، باستيلائها على قروض من عدة بنوك، تصل قيمتها إلى 185 مليون جنيه بدون ضمانات وبموجب مستندات زورتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365