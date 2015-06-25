رفض تظلم سيدة الأعمال وفاء أبو الخير وآخر من التصرف فى أموالهما

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة العباسية، رفض التظلم المقدم من سيدة الأعمال وفاء أبو الخير بيومى أحمد، وأحمد محمد عوض الله، على القرار الصادر من النيابة العامة، بمنعهما من التصرف فى أموالهما السائلة والمنقولة والعقارية، والسندات، والأسهم، والصكوك فى البنوك، والشركات وغيرها، على خلفية اتهامهما بالاستيلاء على 185 من أموال البنوك.

كان المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، أحال وفاء أبو الخير، إلى المحاكمة الجنائية، فى اتهامها بالنصب وغسيل الأموال والاستيلاء على 185 مليون جنيه من البنوك.

يشار إلى أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ألقت القبض على وفاء بتهمة الاستيلاء على أموال البنوك وغسيل الأموال، بعد ورود معلومات للواء نجاح فوزى، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، باستيلائها على قروض من عدة بنوك، تصل قيمتها إلى 185 مليون جنيه بدون ضمانات وبموجب مستندات زورتها.