حبس عاطل بتهمة انتحال صفة ضابط بالأمن الوطنى وابتز تاجرا بشبرا الخيمة

أمر محمد شرف، وكيل نيابة قسم أول شبرا الخيمة، بحبس "عاطل" أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بانتحال صفة ضابط بالأمن الوطنى لابتزاز تاجر.

البداية عندما تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من الرائد محمد سرحان، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بلاغا من "فتحى محمد " 39 سنة تاجر اتهم فيه "مجدى ع " 26 سنة عاطل بقيامه بالتردد عليه بالهايبر ملكه بمنطقة بيجام وانتحاله صفة ضابط بالأمن الوطنى، وقيامه بالتفتيش على ملفات الهايبر وإخباره بوجود مخالفات مالية بالهايبر لابتزازه ماديًا.

وتمكن النقيبان محمد الجمل وعبد العليم إقبال معاونا مباحث القسم من ضبط المتهم، وبحوزته طبنجة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 13131 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2015، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة المستشار مصطفى المتناوى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.