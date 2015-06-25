جماعة الإخوان تدعو للتظاهر والتصعيد فى ذكرى 30 يونيو

حرضت جماعة الإخوان على التصعيد والتظاهر مع اقتراب ذكرى عزل الدكتور محمد مرسى، جراء ثورة 30 يونيو الشعبية، زاعمة أنها لن تنساق إلى العنف.

وقال محمد منتصر، المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان، فى بيان اليوم الخميس، إنه يقترب موعد الإعلان عن خارطة طريق، فى إشارة إلى موعد رحيل مرسى، داعيًا إلى التظاهر قائلاً: إنهم ماضون من أجل ما أسموه "حقوق الناس وكرامتهم" دون تطلع حزبى أو مطلب فئوى.

استمرار تخبط "الإخوان".. التنظيم يبحث عن بديل "مرسى" بعد الإعدام.. ويفشل فى استغلال الحكم خارجيا.. خبير سياسى: محاولة لإشغال قواعدهم وأنصارهم قبل 30 يونيو.. ومنشق عن الجماعة يؤكد حالة الارتباك