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كشخة 8 رمضان من "سيِّدتي نت"

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كشخة 8 رمضان من "سيِّدتي نت" كشخة 8 رمضان من "سيِّدتي نت"

الخميس 25-06-2015 04:18

تختار لك مجلة "سيِّدتي" يومياً إطلالة مناسبة لشهر رمضان المبارك لتستوحي منها ما يناسبك في الشهر الفضيل.

يصادف اليوم الثامن من رمضان يوم الخميس، وهو الوقت المثالي لاجتماعات الأهل والأصدقاء، وقد اخترنا لك الإطلالة المثالية لهذه الزيارات من المدونة الكويتية أسماء الملا صاحبة مدونة vintagebaza، حيث ارتدت المدونة الأنيقة جلابية بيضاء واسعة وأنيقة من ماركة Line29 نسقتها بطريقة جميلة مع عقد كبير وملون لتضفي عليها لمسة شبابية جميلة، وأكملت الإطلالة بحجاب بلون فاتح ومريح مع حذاء لحمي محايد.

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سيدتي