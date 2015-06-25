ماذا قدم أسبوع الرجل لستايل الشاب الخليجي؟

تحتفل مدينة لندن في هذه الفترة بتقديم المجموعات الرجالية لموسم ربيع وصيف 2016، وقد قدمت كل ماركة أزياء شهيرة تصاميمها العصرية الرائعة لموسم الصيف المقبل، ولنختصر الوقت والجهد على قرائنا الأعزاء جمعنا لهم باقة من التصاميم المعروضة التي تتناسب مع ستايل الرجل الخليجي.

قد لا يكون جميع ما يقدمه المصممون العالميون مناسباً لاختيار الشاب الخليجي، إذ تنحصر اختيارات شبابنا بما يتناسب مع تعاليم الدين الإسلامي والمجتمع الخليجي المحافظ، فعلى سبيل المثال: لا يحبذ الرجال في المنطقة الخليجية ارتداء اللون الوردي أو الطبعات الموردة، ولا يتجرأ معظمهم على اختيار الألوان الفاقعة والتصاميم المبالغ في جرأتها، لذلك حددنا اختياراتنا بالتصاميم العصرية البسيطة والألوان المحايدة التي تتميز بسهولة تنسيقها، كما لاحظنا تكرارها بشكل كبير في معظم العروض.

نوعنا اختياراتنا بين الإطلالات الرسمية المناسبة لرحلات العمل كالتي ظهرت على منصة عرض Etro وBurberry Prorsum بأسلوب عملي ومريح، والستايل الرياضي الذي يجذب شريحة كبيرة من الشباب كالذي شاهدناه في مجموعة Fendi وZ Zegna .

شاهد اختياراتنا في الصور أعلاه، ولكن تذكر أنك تستطيع تنسيق القطعة لتتناسب مع ذوقك وإطلالتك الشخصية، فلا تحصر اختياراتك في ما تراه في الصور.