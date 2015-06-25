استوحي إطلالتك العصرية المحتشمة من النجمة Fan BingBing

تجذب النجمة الصينية فان بينغ بينغ Fan BingBing أنظار المتابعين بإطلالاتها المتكاملة في كل ظهور لها، وقد أصبحت حديث المتابعين بعد إطلالاتها الرائعة في الحفلات السينمائية الأخيرة، ولاحظنا أنها تميل لاختيار التنسيقات المحتشمة والإطلالات الرصينة، فلماذا لا تدعيها تلهمك لتنسقي إطلالة عصرية محتشمة مناسبة لشهر رمضان المبارك؟

كانت فان بينغ بينغ محط الأنظار في حفل Met Gala الأخير، حيث ظهرت بفستان ذهبي براق ورداء أخضر رائع، فكانت الأجمل بلا منازع، أما في مهرجان كان فقد أبهرتنا مرة بعد مرة بإطلالاتها الساحرة، منها: إطلالتها المغطاة بالورود الربيعية من Mrachesa، وإطلالاتها الناعمة بفستان أبيض قصير من Ralph ang Russo، ولا يمكن أن ننسى إطلالتها الجذابة بتصميم السعودي محمد آشي.

من جهة أخرى، أبدعت النجمة في تنسيق الإطلالات اليومية بأسلوب عصري ساتر، حيث اختارت الفساتين البسيطة بتصاميم رصينة ذات الأكمام الطويلة وطول يمتد إلى أسفل الركبة، وقد تميزت فساتينها غالباً بألوان مشرقة وطبعات جميلة تعطيها إطلالة مختلفة ومتجددة في كل مرة.

تعلم النجمة فان بينغ بينغ أن الأناقة تصاحب الإطلالات الساترة، لذا شاهدي إطلالاتها أعلاه واستوحي منها ما يتناسب مع إطلالتك.

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