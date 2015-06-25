بالصور…ضبط 14 كيلو هيروين و5 كيلو أفيون بميناء نويبع

تمكنت مباحث مصلحة أمن الموانئ بنويبع من إحباط محاولة تهريب وضبط (14) كيلو من مخدر الهيروين و(5) كيلو جرام من مخدر الأفيون.

أكدت تحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ نويبع، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقسم الحماية المدنية بالميناء، اعتزام كل من “حسين. ع. ف” (33 سنة) و”حسن. م. ق” (36 سنة) عاملين ومقيمين بمحافظة المنيا، بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة وإخفائها ضمن أمتعتهما الشخصية حال قدومهما على إحدى العبارات قادمين من إحدى الدول العربية.

عقب تقنين الإجراءات تشكلت لجنة أمنية جمركية وبفحص أمتعتهما ضبط داخل تجويف بعدد 3 أبواب خشبية الآتى :

> عدد ( 25 ) لفافة لمخدر الهيروين وزنت ( 14 كيلو جرام ) .

> عدد ( 10 ) لفافات لمخدر الأفيون وزنت ( 5 كيلو جرام ) .

وبمواجهة المذكوران إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة وجلبها بقصد الإتجار, وتسليمها لأحد الأشخاص, والذى تم إستهدافه من خلال إحدى الأكمنة وضبطه وتبين أنه يدعى طه . ف . أ 29 سنة عامل ومقيم بمحافظة المنيا وبمواجهته إعترف بصحة الواقعة .

> تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.