إصابة 11 شخصا فى حادثى تصادم بالشرقية

استقبل مستشفتى بلبيس العام والحسينية المركزى بمحافظة الشرقية اليوم الخميس، 11 مصابا فى حادثى سير نتيجة السرعة الزائدة.

وقال الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة بالشرقية، إن مستشفى بلبيس العام استقبل 6 مصابين فى حادث انقلاب سيارة بطريق " بلبيس – أبوحماد "، ومستشفى الحسينية استقبل 5 مصابين إثر تصادم سيارتين بطريق "الحسينية – صان الحجر" وتم تقديم لهم العلاج اللازم وحالتهم مستقرة.

يذكر أن أهالى مدينة الحسينية تقدموا بعدد من الشكاوى، للمطالبة بازدواج الطريق لتفادى الحوادث اليومية.