أخبار عاجلة

الجيش والداخلية «حبايب» في الدوري -
تعرف على أول ضحايا «إيناسيو» في الزمالك -
الزمالك ينهي الاتفاق مع إيناسيو.. ويوافق على وجود محلل أداء -
ممدوح عباس يكشف المخالفات المالية والإدارية لمرتضى منصور في الزمالك -
الشيخ رمضان عبدالمعز يستضيف هاني الحسيني الأول على العالم في قراءة القرآن -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني"نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية"..عادات وتقاليد الزواج في الهند -
ستاد مصر: تصريحات أشرف قاسم المدير الفنى لفريق الداخلية عقب مباراته مع طلائع الجيش -
الايواء الموقت بمستقبل السويس سكن دائم يحاصره الفقر والمرض والخوف -
السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 11 شخصا فى حادثى تصادم بالشرقية

Google+ Print
إصابة 11 شخصا فى حادثى تصادم بالشرقية إصابة 11 شخصا فى حادثى تصادم بالشرقية
استقبل مستشفتى بلبيس العام والحسينية المركزى بمحافظة الشرقية اليوم الخميس، 11 مصابا فى حادثى سير نتيجة السرعة الزائدة.

وقال الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة بالشرقية، إن مستشفى بلبيس العام استقبل 6 مصابين فى حادث انقلاب سيارة بطريق " بلبيس – أبوحماد "، ومستشفى الحسينية استقبل 5 مصابين إثر تصادم سيارتين بطريق "الحسينية – صان الحجر" وتم تقديم لهم العلاج اللازم وحالتهم مستقرة.

يذكر أن أهالى مدينة الحسينية تقدموا بعدد من الشكاوى، للمطالبة بازدواج الطريق لتفادى الحوادث اليومية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365