إصابة 11 شخصا فى حادثى تصادم بالشرقية

استقبل مستشفتى بلبيس العام والحسينية المركزى بمحافظة الشرقية اليوم الخميس، 11 مصابا فى حادثى سير نتيجة السرعة الزائدة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة بالشرقية، إن مستشفى بلبيس العام استقبل 6 مصابين فى حادث انقلاب سيارة بطريق " بلبيس – أبوحماد "، ومستشفى الحسينية استقبل 5 مصابين إثر تصادم سيارتين بطريق "الحسينية – صان الحجر" وتم تقديم لهم العلاج اللازم وحالتهم مستقرة.
يذكر أن أهالى مدينة الحسينية تقدموا بعدد من الشكاوى، للمطالبة بازدواج الطريق لتفادى الحوادث اليومية.