حبس وكيل شئون العاملين بـ"صحة الشرقية" لاتهامه بتزوير وفساد مالى

قررت نيابة قسم ثان الزقازيق بالشرقية، بمعرفة محمد سمير، وكيل أول النيابة، وبإشراف المستشار أحمد دعبس، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس وكيل قسم شئون العاملين بمديرية الصحة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الرشوة والتربح والإضرار بالمال العام.

البداية كانت بقيام ضباط الرقابة الإدارية بالشرقية، بتاريخ 22 فبراير لسنة 2015 من ضبط موظفين بمستشفى حميات الزقازيق، لقيامهما بتزوير شهادات منسوب صدورها لجهات حكومية، والعمل بها بالمستشفى بالمخالفة للقانون.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة ورود معلومات سرية للرائد محمد خالد شعيب، الضابط بمكتب الرقابة الإدارية بالزقازيق، عن قيام "محمد إ م " 38 سنة موظف بمستشفى الحميات بتزوير شهادة "بكالورويس تجارة منسوب صدوره من جامعة الزقازيق و"السيد ق" 30 سنة بتزوير شهادة تأهيل مهنى "5% "منسوب صدورها لمكتب التأهيل المهنى بمدينة بلبيس.

وتبين من التحريات، التى باشرها الرائد محمد خالد شعيب، الضابط بمكتب الرقابة الإدارية بالزقازيق، قيام الأول بتزوير شهادة بكالوريوس التجارة منسوب صدورها لجامعة الزقازيق، بالمخالفة للقانون وقيام الثانى بتزوير شهادة التأهيل المهنى، قيامهما بتقديم الشهادتين إلى مديرية الصحة، والحصول على فرصة عمل بمستشفى حميات الزقازيق بالمخالفة للقانون والحصول على فرص غيرهم عن طريق التحايل على القانون.

وكشفت تحقيقات الرائد محمد خالد شعيب، برئاسة العقيد حيدر منصور، وكيل مكتب الرقابة الإدارية بإشراف العميد علاء جاد الحق، مدير مكتب الرقابة الإدارية، عن قيام "حسام ،م" وكيل قسم شئون العاملين بمديرية الصحة ومسئول الميزانية والعقود، بتزوير الشهادتين، كما تبين قيامه بإضافة أسماء لعدد من المواطنين فى كشوف التعاقدات بمديرية الصحة بالمخالفة للقانون.

وتم ضبط "حسام م" وبعرضه على النيابة العامة قررت، برئاسة محمد سمير، وكيل النائب العام، حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 105 لسنة 2015.

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