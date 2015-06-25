القبض على عاطلين بحوزتهما 6 كيلو بانجو فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية ومباحث القنطرة غرب من القبض على عاطلين وبحوزتهما 6 كيلو بانجو .

تلقى اللواء محمد جاد مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية، إخطارا من العقيد هشام طايل’ رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية يفيد بقيام ضباط مباحث القنطرة غرب بالقبض على المدعو (خ . ع . ع) 25 سنة عاطل مقيم دائرة المركز وبحوزته عدد 3 لفافات كبيرة من نبات البانجو المخدر تزن حوالى ( 4 كيلو جرامات) ومبلغ مالى ودراجة نارية.

كما تم القبض على المدعو (م.س.ع) 35 سنة عاطل مقيم الكيلو 14 دائرة المركز سبق اتهامه فى عدد 2 قضية مخدرات وبحوزته لفافات كبيره من نبات البانجو وزنت حوالى ( 2 كيلو جرام ) ومبلغ مالى 600ج ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهما المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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