القبض على عاطلين بحوزتهما 6 كيلو بانجو فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية ومباحث القنطرة غرب من القبض على عاطلين وبحوزتهما 6 كيلو بانجو .إعلان - Ads إعلان - Ads
تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهما المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء محمد جاد مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية، إخطارا من العقيد هشام طايل’ رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية يفيد بقيام ضباط مباحث القنطرة غرب بالقبض على المدعو (خ . ع . ع) 25 سنة عاطل مقيم دائرة المركز وبحوزته عدد 3 لفافات كبيرة من نبات البانجو المخدر تزن حوالى ( 4 كيلو جرامات) ومبلغ مالى ودراجة نارية.
كما تم القبض على المدعو (م.س.ع) 35 سنة عاطل مقيم الكيلو 14 دائرة المركز سبق اتهامه فى عدد 2 قضية مخدرات وبحوزته لفافات كبيره من نبات البانجو وزنت حوالى ( 2 كيلو جرام ) ومبلغ مالى 600ج ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.
تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهما المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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