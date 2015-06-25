بالفيديو.. محكمة الأسرة تقضى بإثبات نسب توأم زينة للفنان أحمد عز فى جولة إخبارية مع حسن مجدى

وفى ما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:

- محكمة الأسرة تقضى بإثبات نسب توأم زينة للفنان أحمد عز

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

- مرسى يرفض توكيل محام أو الطعن على الحكم بإعدامه

- الرئيس السيسى يلتقى الفريق مهاب مميش اليوم

- التعليم: 86.0% نتيجة تقدير اللغة الأجنبية الأولى للثانوية نظام حديث

- وزير الإسكان يجتمع برؤساء شركات المياه لمتابعة أزمة نقص انقطاع المياه

- الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تجتاح البلاد السبت.. والقاهرة تسجل 40درجة

- “لاجازيتا” تضع محمد صلاح فى تشكيلة الإنتر للموسم الجديد