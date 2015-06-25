لو طفلك مريض بالسكر متقلقش ممكن يمارس حياته طبيعى ويلعب رياضة

يعانى نسبة كبيرة من الأطفال من مرض السكر، ويعتقد الكثيرون أن إصابتهم بالمرض تمنعهم من ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعى أو ممارسة الرياضة، لكن هذا غير صحيح، لأنه من الممكن للطفل المصاب بالسكر أن يمارس حياته وبعض الرياضات التى يحددها له الطبيب بشكل طبيعى.

وهذا ما يوضحه الدكتور عبد الحميد عزت، مساعد مدير معهد السكر واستشارى سكر الأطفال، أن الطفل المصاب بسكر النوع الأول، يمارس حياته بشكل طبيعى، لكن هناك بعض الألعاب الرياضية التى يجب أن يبتعد عنها، كالألعاب الرياضية العنيفة، ومنها الكاراتيه والكونغ فو، وذلك لتجنب بعض الإصابات التى تأخذ وقت فى الالتئام، كالكسور التى تلتئم بشكل صعب، ومن الممكن أن تحدث بها التهابات تؤدى إلى مضاعفات.

ويشير إلى أنه من الأفضل الحفاظ على صحة الطفل مريض السكر وإبعاده عن الألعاب الرياضية العنيفة أو التى توجد بها التحام، مضيفا أنه من أفضل الرياضات التى تتم ممارستها للطفل مريض السكر، كالسباحة والمشى وكرة السلة واليد، وفى حالة وجود أى أعراض كعدم قدرة الطفل على المشى أو الشعور بالتعب من أقل مجهود عند ممارسته الرياضة، أو كثرة دخول الحمام، من الضرورى استشارة الطبيب المختص ولا يتم تجاهل هذه الأعراض.

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