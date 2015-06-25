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لتجنب انسداد الشرايين بلاش تستحمى أو تنام بعد الإفطار أو السحور مباشرة

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لتجنب انسداد الشرايين بلاش تستحمى أو تنام بعد الإفطار أو السحور مباشرة لتجنب انسداد الشرايين بلاش تستحمى أو تنام بعد الإفطار أو السحور مباشرة
النوم والاستحمام مباشرة بعد الإفطار من العادات الخاطئة التى يفعلها الكثيرون فى شهر رمضان، وينتج عنها الإصابة ببعض الأمراض وحدوث بعض المضاعفات.

وهذا ما يوضحه الدكتور هانى كمال، أخصائى التغذية والسمنة، مؤكدا أنه من العادات الخاطئة التى يفعلها الكثيرون بعد الإفطار والسحور، النوم بعد تناول الأكل مباشرة، ويرجع ذلك لتناول كميات كبيرة من الأطعمة الدسمة التى تأخذ وقتا كبيرا فى عملية الهضم، مما لها يكون له أثر ضار على الصحة ويتسبب فى تراكم بالدم وعسر الهضم، وهو ما يعرض الشخص للإصابة بالسمنة والتى ينتج عنها أمراض القلب والسكر.

ويستكمل حديثة قائلا: "الصيام فى درجات الحرارة المرتفعة قد تجعل البعض يلجأون للاستحمام بعد تناول الإفطار مباشرة، مما يؤثر على القلب، بسبب تدفق الدم بصورة كبيرة إلى القلب، مما يتسبب فى انسداد الشرايين والأوعية الدموية الموصلة للدم إلى القلب.

ويوصى الطبيب أنه إذا كان الشخص يريد النوم فلا يجب النوم نهائيا بعد الإفطار مباشرة، أو من الأفضل أن يبقى الشخص على الأقل ساعة ثم ينام حتى تتم عملية الهضم بشكل سليم، ومن الضرورى عدم الاستحمام بعد الأكل مباشرة.

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مصر 365

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