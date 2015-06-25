إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب مُخلفات الجزارة بالمنيا

تسببت مشاجرة بين 12 شخصًا من عائلتين بقرية قصر هور التابعة لمركز ملوي، وذلك بسبب ”مخلفات الجزارة “، والتي أسفرت عن إصابة 3 أشخاص.

وكان اللواء محمد الهلباوي، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء هشام نصر، يُفيد بتيلغ مركز شرطة ملوي الواقع جنوب المنيا، من الأهالي بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، بقرية قصر هور، وذلك بين عائلتين، وأسفرت عن وجود إصابات نارية بسبب “مخلفات الجزارة “.

وبالانتقال تبين أن المشاجرة بين كل من: طرف أول “تامر عصفور حسن، وأحمد يحيى حسين- جزار، محمدين محمود حسين- جزر، وطارق يحيى حسين”، وجاري ضبطهم، و”بدر عبد الحميد حسين”، مُصاب برش خرطوش بالكتف، والذي هرب عقب خروجه من المستشفى، و”حسن عصفور حسن”، مُصاب برش خرطوش بالرقبة، وهارب عقب خروجه من المستشفى، وطرف ثاني “طارق عماد ناجي”، و”أحمد ناجى عبد النبي”، و”محمد ناجي عبد النبي”، و”محمود مجدي دربالة”، وجاري ضبطهم، و”عماد ناجي عبد النبي”.

وأفادت التحريات، أن المشاجرة نشبت بسبب أحد أفراد العائلة الأولى بوضع مخلفات الجزارة أمام مسكن أحد أفراد العائلة الثانية، فنشبت على أثرها مُشاجرة مُسلحة، أسفرت عن إصابة شخصين من العائلة الأولى، و”ربيع ناجي طه”، الذي أصيب برش خرطوش في الصدر، إثر تصادف تواجده بالمكان.