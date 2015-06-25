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«الأورمان» و«إسمعونا» يفتتحان قرية مرسال بالأقصر‎.. الثلاثاء

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«الأورمان» و«إسمعونا» يفتتحان قرية مرسال بالأقصر‎.. الثلاثاء «الأورمان» و«إسمعونا» يفتتحان قرية مرسال بالأقصر‎.. الثلاثاء

محمد بدر محافظ الأقصر

تحتفل جمعية الأرومان بالتنسيق مع مؤسسة “إسمعونا” ومحافظة الأقصر، وذلك الثلاثاء القادم، بالانتهاء من أعمال تنمية وتطوير قرية عزبة مرسال التابعة لمركز إسنا جنوب المحافظة، والتي تعد إحدى القرى الأكثر فقرًا بالصعيد .

وتحملت جمعية الأورمان ومؤسسة “إسمعونا” الخيريتين، تكلفة إعادة بناء وتطوير 19 منزل بالقرية، وتزويدها بالأثاث الحديث .

وقال أسامة العطار، مدير الجمعية، إنه من المقرر أن يتم خلال الحفل توزيع 50 جاموسة عُشر، و10 كراسي مُتحركة، و 8 قروض حسنة للشباب، و افتتاح معرض الملابس المجاني.

ولفت “العطار”، إلى أنه من المقرر، أن يحضر الحفل اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، و اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، والدكتور محمد قورة، عضو مجلس إدارة الجمعية، ومحمود فؤاد، نائب مدير عام الجمعية، ومحمد سيد سليمان، رئيس مدينة إسنا، ومصطفى زمزم، مدير المركز الإعلامي للجمعية وعضو مؤسسة إسمعونا، و أحمد أبو عدبه، مسئول الجمعية بجنوب الصعيد.

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