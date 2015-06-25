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جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب راكب مصرى 18.9 كيلو هيروين وأفيون

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جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب راكب مصرى 18.9 كيلو هيروين وأفيون جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب راكب مصرى 18.9 كيلو هيروين وأفيون
أحبطت سلطات جمارك نويبع برئاسة عماد السيد وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات، محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الهيروين والأفيون الممنوع حيازتهما أو استيرادهما أو تعاطيهما.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الأمتعة الشخصية للركاب القادمين من ميناء العقبة الأردنى على العبارة "آيلة"، وبتفتيش أمتعة أحد الركاب المصريين تم العثور على ٢٥ لفافة بوزن 13.945 كيلو جرام من مادة الهيروين المخدرة الممنوع استيرادها أو تداولها و١٠ لفافات بوزن 4.980 كيلوجراما من مخدر الأفيون.

وأضاف المصدر أن الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك قرر تحرير محضر ضبط رقم ٣١ لسنة ٢٠١٥ وتحريز المضبوطات وعرض المتهم على النيابة العامة.


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