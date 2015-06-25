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وزير الدفاع: ذكرى العاشر من رمضان ستظل عظيمة فى تاريخ العسكرية المصرية

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وزير الدفاع: ذكرى العاشر من رمضان ستظل عظيمة فى تاريخ العسكرية المصرية وزير الدفاع: ذكرى العاشر من رمضان ستظل عظيمة فى تاريخ العسكرية المصرية
أكد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن ذكرى العاشر من رمضان ستظل يوماَ عظيما فى تاريخنا العسكرى والوطنى، تجسيدا لقوة الإرادة وصلابة العزم وحكمة القرار ورمزا لالتفاف الشعب حول قواته المسلحة، ليتحقق أكبر انتصار عسكرى للعرب فى العصر الحديث.

ووجه القائد العام التحية لجيل أكتوبر ولأرواح الشهداء الذين أعلوا الإرادة الوطنية، وحرروا الأرض واستردوا لمصر عزتها وكرامتها، مؤكدا أن القوات المسلحة ورجالها يعاهدون الله والوطن والشعب العظيم أن يظلوا عينا ساهرة على أمن واستقرارها والوفاء بالمهام والمسئوليات التى كلفهم الشعب بها، وأن تظل القوات المسلحة دائما درعا قويا لمصر يحمى أمنها القومى ويصون مقدساتها وسلامة أراضيها .

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها اللواء أركان حرب أحمد أبوالدهب مساعد وزير الدفاع نيابة عن القائد العام خلال الاحتفال الذى أقامته القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان .

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ أيمن عقل وألقى الشيخ خالد الجندى من علماء الأزهر الشريف كلمه أكد فيها أهمية استعادة نفحات هذه الذكرى العطرة فى نفوس المسلمين لتكون نبراساً يضىء لهم الطريق نحو الحق والعدل، ويدعو إلى التضحية وإنكار الذات والعمل الجاد لتخطى المصاعب والتحديات التى يمر بها المجتمع .

حضر الاحتفال عدد من القادة والضباط وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
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مصر 365

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