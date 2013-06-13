«فورد موستانج» بطلة فيلم «Need for speed»

كتب : الوطن منذ 3 دقائق

أزاحت شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات وشركة دريم ووركس الإنتاجية الشهيرة، الستار عن نسخة معدلة خاصة من فورد موستانج فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، تمهيداً لمشاركتها فى فيلم السباقات المرتقب «Need For Speed».

وطبقاً لتصريحات نائب المدير التنفيذى لمبيعات فورد، فإن الشركة تحمست كثيرا عند مشاركتها لشركة دريم ووركس الإنتاجية فى تحويل لعبة افتراضية إلى فيلم واقعى، ولأن فورد موستانج تعد رمزاً للحرية والتفاؤل وقع الاختيار عليها لتلعب دوراً محورياً فى قصة الفيلم المرتقب، وحازت نسخة فورد موستانج الخاصة المشاركة فى الفيلم حزمة تصميمية جديدة بغطاء محرك، وعجلات قيادة مقاس 22 بوصة، مع محرك ذى 8 أسطوانات يتصل بسوبر تشارجر لكى يمكنها من القيام بمهامها على الوجه الأكمل فى الفيلم، الذى سيعرض للمرة الأولى فى مارس العام المقبل.