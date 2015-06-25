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تخلّصي من روائح المطبخ الكريهة

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تخلّصي من روائح المطبخ الكريهة تخلّصي من روائح المطبخ الكريهة

الخميس 25-06-2015 17:42

تقضي ربة المنزل ساعات طويلة في المطبخ، أثناء إعداد وجبة الإفطار خلال رمضان، وغالباً ما تواجه مشكلة الروائح الكريهة المنبعثة من أدوات المطبخ ومكوّنات الطهو المختلفة. للتخلّص من هذه المشكلة، "سيدتي نت" يقترح عليك الأفكار التالية:

1. لتعطير الثلاجة
استخدمي حبة من البرتقال، فقومي بثقبها وثبّتي حبات القرنفل في داخلها، وضعيها على أحد رفوف الثلاجة لتمتص الروائح المزعجة! كما ينصح، في هذا الإطار، بالتحقّق كل يومين من صلاحية المواد الغذائية لتفادي الروائح الكريهة!

2. ألواح التقطيع الخشبية
رشّي القليل من الملح على لوح التقطيع الذي تنبعث منه روائح البصل والثوم، من ثم افركيه بنصف حبة من الليمون الحامض، واغسليه بالماء.

3. غسالة الأطباق
قومي بطحن قشر البرتقال وأضيفيه إلى غسالة الأطباق لإعطاء الأواني المغسولة رائحة زكية.

4. لتعطير المطبخ
اتركي وعاءً صغيراً من الخل الأبيض أو القهوة في المطبخ، بهدف امتصاص الروائح العنيدة!
وأخيراً، لا تنسي تشغيل الشفاط عند طهو الأطعمة.

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سيدتي

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